Lärare i förskoleklass och lågstadiet, 100%
Vi söker en pedagog till Blattnicksele skola i Sorsele kommun.
Blattnicksele skolan är en glesbygdsskolan med undervisning i B-form, dvs åldersblandade undervisningsgrupper. I kommunen har vi ett väl fungerande elevhälsoteam som är förstärkt med socialpedagoger samt elev- och lärarassistenter.
Blattnicksele skola har den lilla skolans fördelar, med snabba beslutsvägar och en god stämning i kollegiet. Samarbete och service kännetecknar och genomsyrar verksamheten. Här arbetar vi utifrån en gemensam plattform som innefattar ömsesidig respekt mellan alla på skolan och betonar vikten av trygga och lugna lärmiljöer. Vi välkomnar sökande som vill bidra till att fortsätta utveckla vår skola!
Våra aktuella verksamhetsmål för skolan är elevers delaktighet i undervisningen, att undervisningen ger alla elever förutsättningar att lyckas utifrån sina personliga förutsättningar. Vi vill att du blir en del av detta och söker nu en lärare som är ämnesintresserad, har förmåga att leda, engagera och vill utveckla elevernas förmåga i svenska och engelska. Du har ett driv och engagemang i din lärargärning. Gillar du teamarbete och är lösningsfokuserad så är detta ett arbete för dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det. Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Som pedagog hos oss på Blattnicksele skola får du möjlighet att arbeta åldersintegrerat i klass F-1 tillsammans med en kollega. Du kommer även ha vissa lektioner själv i denna klass. Eventuellt kommer du även vara dubbelpedagog i klass 2-3 i något/några ämnen. Som pedagog på Blattnicksele skola samarbetar du även med fritidshemmet personal, och ser nyttan av att eleverna i förskoleklass lär mycket genom lek och rörelse i enlighet med styrdokumenten.
Du arbetar i ett nära och engagerat samarbete med erfarna pedagoger i förskoleklass och lågstadiet. Samarbete med personalen på fritidshemmet faller sig naturligt. Tillsammans bygger ni en trygg, lustfylld och meningsfull lärmiljö där eleverna får växa och utvecklas.
I rollen ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas individuella behov, förutsättningar och erfarenheter. Du arbetar systematiskt och kollegialt och ser samverkan med andra pedagoger som en naturlig del av skoldagen.
Dokumentation och uppföljning är en viktig del av ditt arbete, och du kommunicerar elevernas utveckling på ett tydligt och professionellt sätt till rektor, elever och vårdnadshavare.
Mentorskapet innebär att du följer elevernas utveckling över tid, samverkar med vårdnadshavare och bidrar till ett positivt klimat där varje elev känner sig sedd och stöttad.
På Blattnicksele skola arbetar vi nära varandra, och samarbete är en naturlig del av vardagen. Du blir en del av ett engagerat kollegium där samverkan över ämnesgränserna uppmuntras och ses som en självklar förutsättning för en modern och kreativ lärmiljö. Genom att arbeta tillsammans med ämneskollegor likväl som lärare i andra ämnen får du möjlighet att utveckla och ta del av inspirerande arbetssätt som gynnar hela skolans kvalitet.
I din undervisning möter du elever med olika förutsättningar, styrkor och behov. Med ett tydligt formativt arbetssätt ser du till att anpassa undervisningen och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att lyckas. Det innebär att du följer elevernas lärande på nära håll, ger konstruktiv återkoppling och använder varierade metoder för att möta dem där de befinner sig - både som grupp och som individer.
Dina egenskaper:
Som lärare är du en person som vågar prova nytt, sprider glädje i ditt arbete och bemöter både elever och kollegor med respekt. Du är engagerad och ser värdet i att samarbeta för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
Du är trygg i din roll som pedagog och ledare, och du vet att starka och förtroendefulla relationer är grunden för en trygg och stimulerande undervisningsmiljö. Du har lätt för att bygga goda relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och tydlig i dina undervisningssituationer. Du har ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt och låter dig inspireras av ungdomars engagemang och nyfikenhet. Genom detta bidrar du till ett aktivt och meningsfullt lärande för varje elev.
Vi ser gärna att du har ett intresse för och engagemang i skolutvecklingsfrågor och vill vara med och driva verksamheten framåt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Kompetenser
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare alternativt F-3 lärare. Du arbetar medvetet för att få goda relationer till eleverna och för att möta varje elev utifrån elevens förutsättningar. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och du har ett genuint intresse för elevernas lärande.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du har aktuell och relevant yrkeserfarenhet, med undervisningserfarenhet inom förskoleklass och/eller årskurs 1-3. Meriterande är även utbildning i handledning av lärarstudenter, samt kompletterande kompetens eller vidareutbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Varaktighet/arbetstid:
Tillsvidare. Heltid. Tillträde 2026-08-18.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktperson:
Rektor, Ola Sonidsson 0952-142 34ola.sonidsson@sorsele.se
Fackliga företrädare:
Sveriges lärare, Ida Forsberg. Ida.forsberg@sorsele.se
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
senast 2026-04-21
Märk din ansökan med: Dnr: 2026/207-023
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
