Lärare i engelska till Midskogsskolan

Vill du arbeta i ett engagerat arbetslag med nära samarbete och mycket arbetsglädje? Då kan du vara den vi söker! Midskogsskolan är en F -9-skola med cirka 220 elever. Skolan ligger centralt belägen på Bergviken i Luleå. Skolans profil är natur, hälsa och läsning. Vi jobbar ämnesintegrerat och över stadiegränserna.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i engelska för elever i åk 7-9 samt ha mentorsskap och resurstid i åk 4. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning. I rollen kommer du ha ett nära samarbete med övriga lärare samt elevhälsan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska åk 7-9.
För att lyckas i rollen krävs det att du är självständig och duktig på att planera, genomföra och följa upp din undervisning. I klassrummet är du en god ledare med fokus på måluppfyllelse och förmåga att skapa ordning och arbetsro. Viktigt är också att du har god samarbetsförmåga och att du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid
Varaktighet: fr.o.m 2025-11-03 t.o.m 2026-06-18
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
