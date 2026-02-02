Lärare i engelska och franska
2026-02-02
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
På Ekillaskolan betonar vi varje elevs rätt att få undervisning på en för honom/henne anpassad nivå. Ekilllaskolan ska vara den plats där samtliga elever och all personal ska trivas och känna trygghet och där eleverna ska lämna skolan med självkänsla och tillförsikt - rustade för fortsatta studier och en bra plats i vuxensamhället. Vi ska finna de vägar och arbetsmetoder som leder till att fler och fler elever för varje år får godkänt i samtliga ämnen, då de lämnar skolan år 9.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Är du en lagspelare som likt oss brinner för att skapa en trygg och utvecklande lärandemiljö för våra elever?
Som ämneslärare hos oss på Ekillaskolan blir du en del av ett arbetslag, där samarbetet kring allas våra elever för elevens bästa står i fokus.
Du kommer ansvara för att planera, genomföra och följa upp undervisningen såväl enskilt som i nära samarbete med kollegor. Du förväntas - liksom dina kollegor - ta en aktiv roll i att utveckla såväl dig själv som det kollegium som du ingår i. I rollen ingår även mentorskap. Du ansvarar för undervisning i engelska tillsammans med dina kollegor i ämnet samt undervisar åk 7-9 i franska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 7-9 samt i ämnena engelska och franska.
För att trivas i rollen ser vi att du tycker om att arbeta och lära tillsammans med dina kollegor. Du tar en aktiv roll i ditt arbetslag och driver tillsammans med dina kollegor arbetet framåt. Du är en tydlig och lyhörd ledare som sätter elevernas kunskapsutveckling och trygghet i centrum.
Du har lätt för att skapa relationer med dina elever såväl som med kollegor och vårdnadshavare. Du trivs i en föränderlig miljö samtidigt som du värdesätter struktur och kan planera och organisera ditt arbete väl.
Hos oss på Ekillaskolan kommer du ha stöttande kollegor runt dig och tillsammans arbetar ni för att utveckla verksamheten, alltid med elevernas bästa för ögonen. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och du anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
