Lärare i ekonomi och juridik
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Halmstad Visa alla gymnasielärarjobb i Halmstad
2026-07-14
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstad startades 1996 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Ekonomi, Samhällskunskap, Vård- och omsorg och Hantverksprogrammet. Vi söker nu en lärare med behörighet i ekonomi och juridik till vår verksamhet.
Lärare i ekonomi och juridik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstad
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu tjänst på 100% för undervisning i ekonomiämnen och juridik, i uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument och elevernas förutsättningar. Du ansvarar för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där elevernas förmåga utvecklas. I tjänsten ingår också ett mentorskap.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Hos oss är både kvalitet samt goda relationer viktigt i allt vi gör. Vi söker därför dig som har ett stort personligt engagemang i både utbildningens innehåll och i kommunikationen med elever och vårdnadshavare. Vi tror på devisen "det är viktigt för oss att det går bra för dig" och gör därför det lilla extra för att våra elever ska nå en examen.
Som lärare är du lyhörd, har god struktur på både planering och lektionsupplägg samt god förmåga att skapa motivation och studiero bland våra elever.
Som kollega tar du ansvar för både små och stora frågor i vardagen och vill bidra aktivt till skolans utveckling under gemensamma konferenser
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är tillsvidare på 100% med tillträde snarast.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Julia Andersson på mailadress julia.andersson@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Julia Andersson julia.andersson@dbgy.se Jobbnummer
10002951