Lärare i bild till Brukskolan
2026-03-13
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Bruksskolan har cirka 500 elever som går från förskoleklass till och med årskurs 9. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare, fritidspedagoger och resurspersonal som alla verkar för elevens bästa. Brukskolan ligger mitt i Höganäs, granne med både natur och hav och nära till kommunikationer.
Bruksskolans vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, att alla elever ska känna sig trygga och ha lust till lärande. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där motivation, relation och kunskap är våra ledord. Dessa ledord visar oss riktningen och är beroende av varandra.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker en kunnig och engagerad bildläraresom brinner för att utveckla kvaliteten i undervisningen. Du kommer att arbeta i årskurs 3-9 tillsammans med andra pedagoger i ditt arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* är legitimerad lärare i Bild
* vill vara med och utveckla undervisningen på skolan
* är en tydlig ledare i mötet med eleverna
* har tro på eleverna, är lyhörd och kan möta deras olika förutsättningar
* har förmåga att samarbeta både inom arbetslaget men också över gränserna
* är förankrad i styrdokument och har en tydlig vision om vad du vill i din undervisning.
Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter
