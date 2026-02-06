Lärare hotell- och turismprogrammet
Vi söker nu en lärare på hotell- och turismprogrammet som kan vara med och utbilda våra elever. Yrkesgymnasiet Solna är beläget i lokaler på tredje våningen i gamla posthuset Tomteboda. Vi söker nu dig som vill vara med på den fortsatta utvecklingsresan mot en skola där vi gemensamt jobbar med fokus på begreppen begripbarhet, systematik och transparens. Vi vill fortsätta att utvecklas tillsammans i kollegiet och med våra elever.
Ditt primära uppdrag är att besöka eleverna på deras APL platser och där inhämta bedömning inför betygsättning. Du har färdiga matriser och målplaneringar att systematiskt arbeta med, du har även en yrkessal på skolan där du är några dagar i månaden/årskull.
Legitimation som yrkeslärare är ett krav för en tillsvidaretjänst. Det är meriterande om du har undervisat på lärlingsutbildning och även i elevgrupper med blandade socioekonomiska/sociokulturella förutsättningar.
Tjänsten är heltid och inrymmer mentorskap.
Om du vill vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i framtidens hotell bransch - ansök idag!
