Lärare hem- och konsumentkunskap Mora kommun
Mora Kommun / Förskollärarjobb / Mora Visa alla förskollärarjobb i Mora
2026-02-23
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Är du en legitimerad lärare som vill vara en del av ett engagerat team med eleven i fokus? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Mora kommun arbetar för att alla elever ska nå målen, har en fin sammanhållning och stabil organisation.
Tillsammans skapar vi hög kvalitet och omtanke i undervisningen.
Vem är du?
Du är en lösningsorienterad och flexibel lärare som är van att hantera varierande elevbehov och oförutsedda situationer. Du är legitimerad lärare med erfarenhet. I rollen kommer du ha stort eget ansvar men också samarbeta och bidra till teamets gemensamma mål, vilket innebär att du behöver motiveras av både större och mindre sammanhang. För att du ska trivas i den här rollen behöver du ha struktur och en egen drivkraft för att nå framgång med dina elever. I den här rekryteringen fokuserar vi på din kompetens, det innebär att du inte behöver knåpa ihop ett personligt brev. Dock är det viktigt för oss att du svarar på de kompetensbaserade frågorna.
Uppdraget
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i hem- och konsumentkunskap utifrån lokala förutsättningar och nationella styrdokument.
Du arbetar med delegerade arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
Tjänsten kan innebära arbete på flera av kommunens skolor, och samarbete med flera kollegor och skolledningar är därför en förutsättning.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Undervisning:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i hem- och konsumentkunskap enligt Lgr22
Utveckla elevers kunskaper om mat, hälsa, ekonomi och konsumentfrågor samt praktiska färdigheter
Bedöma och sätta betyg enligt gällande betygskriterier
Skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö
Delta i kollegialt lärande, skolans utvecklingsarbete och vid behov samverkan med vårdnadshavare
Livsmedelssäkerhet och hygien:
Göra riskbedömning inför varje undervisningsmoment och integrera arbetsmiljöaspekter i undervisningen
Säkerställa god livsmedelshygien och korrekt hantering av livsmedel
Förebygga korskontaminering
Kontrollera temperatur på kyl och frys samt utgångsdatum på livsmedel
Tillse att elever följer hygienrutiner
Säkerhet vid matlagning:
Instruera och övervaka säker användning av knivar, skärverktyg och hushållsmaskiner
Utföra funktionskontroll av spisar, ugnar, mikrovågsugnar och annan utrustning
Ge genomgångar i brandsäkerhet och hantering av hetta, ånga och heta ytor
Säkerställa att elever använder grytlappar, förkläden och annan skyddsutrustning
Delta i skyddsronder och rapportera fel, brister, tillbud och olycksfall
Lokal och kemikaliehantering:
Ansvara för ordning, renlighet och säker förvaring av livsmedel och kemikalier (rengöringsmedel)
Säkerställa fungerande ventilation, spisfläktar och god luftkvalitet
Tillse att första hjälpen-utrustning och brandsläckare finns tillgängliga och är kontrollerade
Dokumentera säkerhetsgenomgångar och avvikelserKvalifikationer
Lärarexamen och lärarlegitimation för ämnet hemkunskap.
Goda kunskaper i aktuella styrdokument och lagstiftning
Kunskaper inom NPF är meriterande
Förtrogenhet med digitala verktygÖvrig information
B-körkort och egen bil är en förutsättning
Förmågor och färdigheter
Flexibel
Stabil
Relationsskapande
Muntlig kommunikation
Helhetssyn
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Arbetsplats
För- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Josephine Seveborg, rektor 025026733 Jobbnummer
9758337