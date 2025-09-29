Lärare fritidshem, Skogstorpskolan
2025-09-29
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Till Skogstorpsskolans fritidshem söker vi engagerad lärare.
På Skogstorpsskolan finns tre avdelningar, två F-2 och en 3-6 med cirka 160 elever inskrivna på fritidshemmet. Skolan ligger med ca 20 minuters promenad till havet med närhet till kollektivtrafik och natur. Vi strävar efter att arbeta likvärdigt på våra avdelningar.
Du ingår i fritidshemmets arbetslag och vi kan erbjuda dig:
• en arbetsplats där vi strävar efter ökad kvalitet och likvärdighet,
• ett varierat och ofta roligt arbetssätt,
• kollegor som brinner för professionen,
• närhet till skog och hav,
• varierande lärmiljöer exempelvis idrottshall och en stor skolgård och olika tema-rum,
• planering med arbetslaget.
Din tjänst kommer att utformas utifrån din utbildning, erfarenhet och kompetens och kan förutom fritidshemmets verksamhet exempelvis innehålla rastaktiviteter.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem eller dig som är utbildad fritidspedagog. Du som snart tar din examen är också välkommen att söka och kan bli aktuell för anställning.
Erfarenhet av elever med NPF är meriterande.
Vi tror att du:
• har ett stort intresse av att skapa positiva lärandemiljöer och god undervisningskultur tillsammans med kollegorna,
• är social och har lätt för att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor, är strukturerad, konsekvent och tydlig i ditt arbete,
• har ett stort engagemang, är driven och nytänkande samt tar egna initiativ,
• är en trygg och lugn person som har en god uppfattning om din pedagogiska grundsyn, - har erfarenhet av eller stort intresse for SKA.
ÖVRIGT
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
