Lärare fritidshem, Hagaskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Pedagogjobb / Varberg
2026-03-19
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Hagaskolan är en F9-skola med ca. 240 elever och har 65 engagerade medarbetare. Tillsammans utvecklar vi och förfinar vårt arbete och ser en stark progression i elevernas lärande och elevers och personals mående. Skolan är lokaliserad i centrala Varberg med närhet till det mesta.
Vårt utvecklingsarbete fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vilket gör utbildningen begriplig och meningsfull. Vi har en stark koppling till forskning och beprövad erfarenhet kring vad som gör en skola framgångsrik och arbetar mycket strukturerat.
Vi har ett väl fungerande elevhälsoarbete där EHT och arbetslag samarbetar tätt.
Vår vision är att vara en skola för alla, där varje elev blir bemött utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Undervisningen är begriplig och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sitt lärande.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Undervisningen i fritidshemmet skall stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete skall planeras, genomföras och utvärderas så att eleverna ständigt utmanas och inspireras till nya upptäckter, utveckling och lärande. I undervisningen skall varje elev erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Denna tjänst innebär undervisning på ett av skolans fritidshem som riktar sig till skolåren 1, 2 och 3. Arbetslaget består av flera personer, både lärare fritidshem och resurspersoner. Under skoltid är man delvis resurs i samma årskurser.
Vi söker dig som är relationell, nyfiken och som brinner för att utveckla fritidshemmets undervisning. Du har stor kärlek till eleverna och vill göra skillnad i deras vardag, varje dag.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Som lärare i fritidshem hos oss i Varbergs kommun har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Du arbetar för att stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom lek, skapande och rörelse.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp fritidshemsverksamheten baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov är för oss en självklarhet, likaså en organisation för planering och utvärdering av undervisningen. Vi förväntar oss att du ser ditt uppdrag som en möjlighet till personlig och professionell utveckling ? en viktig och utmanande roll där du tar ansvar för att vara en bra förebild och känner verklig stolthet över ditt arbete.
Som medarbetare i Varbergs kommun har du även tillgång till förmåner som rabatterat pendelkort, friskvårdsbidrag, personalförening och möjlighet till förmånscykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshem, gärna även i ett eller flera ämnen. Med en helhetssyn på lärande och undervisning ser du möjligheterna i att stödja elevernas utveckling under hela skoldagen och skapar en röd tråd mellan skola och fritidshem.
För denna tjänst krävs både utbildning för och erfarenhet av arbete på fritidshem. Du skall ha en god samarbetsförmåga. Meriterande är goda kunskaper inom IKT, runt mångkulturalitet och runt elever med särskilda behov.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312115". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Kerstin Ekman Hake 0704-90 14 58 Jobbnummer
9806176