Lärare fritidshem/fritidspedagog, Odensbergsskolan
2025-08-21
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet! Välkommen att söka tjänsten som Fritidspedagog/lärare i Fritidshem på Odensbergsskolan skola.
Odensbergsskolan är en helt nybyggd f-6 skola med 140 elever. Skolan har ett fantastiskt naturnära läge där möjligheterna att bedriva en pedagogisk verksamhet i som innefattar mycket aktiviteter i naturen är mycket goda.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du ingår i ett arbetslag med lärare och fritidspedagoger i fritidshem. Du kommer även att arbeta som pedagogisk resurs i grundskolan en del av skoldagen. Du som lärare i fritidshemmet ska erbjuda elever en meningsfull fritid. Skolan och fritidshemmet ger barnen olika kunskaper och erfarenheter och kompletterar därför varandra.
På Odensbergsskolan har vi ett bra kollegialt samarbete där vi värdesätter kreativitet och engagemang. Vi tycker det är viktigt att bygga och värderar goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem. Du är en engagerad och initiativrik pedagog som på ett pedagogiskt arbetssätt stimulerar eleven till god social utveckling samt skapar helhet och kontinuitet i elevens utveckling och lärande. Du är professionell i din yrkesroll och har en god samarbetsförmåga.
Hos oss är det viktigt med bra gruppdynamik därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
I den här tjänsten kommer vi ha löpande urval, intervjuer kan komma att genomföras under annonseringsperioden.
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir kallad på intervju ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-08-21Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
