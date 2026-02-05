Lärare fritidshem, Bläshammar skola
2026-02-05
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Bläshammar skola ligger norr om centrala Varberg i ett lugnt och lummigt område. Det är en F-6 skola organiserad i årskurserna F-2 och 3-6. Skolans fritidshem består av fyra avdelningar som har fått namnen Båten (åk 1), Havet (åk 2), Seglet (åk 2) och Fyren (åk 3-6).
Bläshammar skolas arbete ska präglas av arbetsglädje, trygghet, ansvarstagande och kontinuitet. Samtlig personal arbetar aktivt med förebyggande värdegrundsarbete. Det finns också ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare som arbetar med elevhälsofrågor samt en aktiv och engagerad föräldraförening.
Bläshammar skola arbetar utifrån en utvecklingsplan där visionen är:
• En skola för alla där eleverna trivs och känner att de är redo att möta framtida utmaningar.
Skolans mål är följande:
• All undervisning utgår från elevernas behov av lärande
• Öka tryggheten på skolan
• En tydlig vi-känsla på skolan präglad av gemenskap och samsynPubliceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I rollen som lärare fritidshem hos oss på Bläshammar skola ingår bland annat följande:
* Planera, genomföra, utvärdera och leda fritidshemsverksamheten utifrån elevernas intressen och behov.
* Alltid utgå från eleven och ha en helhetssyn kring dennes hela skoldag.
* Skapa goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Stödja elevernas utveckling i de fria situationerna som före och efter skola, raster, förflyttningar och kapprum.
* Delta aktivt i samarbetet runt att utveckla elevens hela skoldag.
* Bidra till en god arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.
Vi erbjuder:
* Goda möjligheter till lärande och utveckling tillsammans med erfarna och drivna kollegor.
* En tydlig arbetsorganisation, där fritidshemsuppdraget prioriteras genom avsatt tid för kvalitativ utveckling.
* Ett trygghetsarbete som genomsyrar verksamheten.
* En arbetsplats där det ges goda förutsättningar för bra samarbete mellan lärare i skola och lärare i fritidshem.
* Närvarande och tillgängliga chefer som brinner för fritidshemmets frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation - fritidshemmet eller annan liknande behörighet.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
