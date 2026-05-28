Arbete och etableringscoach
Vellinge Kommun / Vårdarjobb / Vellinge Visa alla vårdarjobb i Vellinge
2026-05-28
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vellinge Kommun i Vellinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Vellinge Kommun söker nu en medarbetare till verksamheten arbete och etablering utförare. Verksamheten består av medarbetare som genom olika roller stöttar kommuninvånare mot självförsörjning och ökat välmående. Arbetsplatsen består av bland annat arbete och etableringscoacher som arbetar dels med nyanlända personer med behov av etablering i samhället och av projektmedarbetare via ESF (Europeiska socialfonden) projektet, Nya Vägar - Tillsammans mot arbete och studier. Projektet riktar sig till kommuninvånare mellan 16 och 29 år vilka saknar självförsörjning eller kommuninvånare mellan 18 och 64 år med upplevd eller diagnostiserad psykisk eller fysisk ohälsa som saknar självförsörjning. Projektet är rustat för att arbeta med anvisade personer från Ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan men av egenanvisade personer.
För att verksamheten ska nå fler kommuninvånare som står långt från sin självständighet utökas nu teamet med en person som genom ett ettårigt projekt ska skapa utrymme att arbeta med egenanvisade personer (icke behovsprövade insatser) genom att utan dröjsmål erbjuda även personer som själva eller via uppsökande arbete står i behov av verksamhetens insatser. Insatserna ska utformas utifrån den enskildes behov i syfte att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer samt skapa en meningsfylld vardag och framtid för kommuninvånare som själva sökt sig till insatsen. Allt för att skapa möjligheter i ett så tidigt skede som möjligt med målet att arbeta för ett självständigt liv.
Din roll som arbete och etableringscoach samverkar främst med projektmedarbetare inom Nya vägar - Tillsammans mot arbete och studier varför kontinuerliga utbildningsinsatser för att öka kompetensen om psykisk ohälsa utifrån ett jämställdhets-, likabehandling- och tillgänglighetsperspektiv kommer att ges. Du ingår i ett team med projektledare och tre projekthandledare där samtliga har ett IPS-inspirerat arbetssätt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som arbete och etableringscoach i aktuellt projekt innebär att söka upp, stötta, motivera och vägleda deltagare mot ett ökat välbefinnande på vägen mot att finna arbete, studier eller annan självförsörjning. En stor del av arbetet innebär att samverka med andra parter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, psykiatri, andra verksamheter inom kommunen samt arbetsgivare. Du kartlägger och planerar arbetet tillsammans med deltagaren.
Du kommer även ha arbetsgivarkontakter och arbeta med att hitta och matcha arbets-och praktikplatser. Arbetet innebär dokumentation i verksamhetssystemet Journal digital.Kvalifikationer
Vi söker en självgående och flexibel medarbetare som är nyfiken och öppen, med stark helhetssyn. Du ser hur organisationens delar påverkar varandra och förstår externa händelsers inverkan. Du är proaktiv och lösningsfokuserad och självständig. Du arbetar självständigt, fattar nödvändiga beslut och anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar.
Du är empatisk, trygg i dig själv och har förståelse för de utmaningar målgruppen kan möta. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer som kan uppstå i samverkan med deltagare, arbetsgivare och andra parter. Som lagspelare uppmärksammar du andras synpunkter, utvecklar relationer och bidrar till att förtydliga gruppens arbetsuppgifter och mål.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033)
235 81 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vellinge kommun Kontakt
Verksamhetschef
Karin Gullbrandsson karin.gullbrandsson@vellinge.se 040-42 58 54 Jobbnummer
9934999