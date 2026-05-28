Affärsområdesansvarig buss till Länstrafiken Kronoberg
2026-05-28
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning inom Region Kronoberg. Vårt uppdrag är att bidra till goda resmöjligheter i länet genom att erbjuda en väl fungerande allmän kollektivtrafik samt särskild kollektivtrafik för de kommuner som gett oss i uppdrag att upphandla/utföra färdtjänst och skolresor.
Länstrafiken utför över 10 miljoner resor om året inom den allmänna kollektivtrafiken och vårt övergripande mål är att vi ska få fler och nöjdare kunder.
Vill du leda och utveckla ett av våra mest centrala affärsområden? Länstrafiken Kronoberg söker en strategisk och drivande Affärsområdesansvarig Buss som vill ta helhetsansvar för att utveckla busstrafiken i regionen - både operativt, strategiskt och affärsmässigt.
Varför Länstrafiken Kronoberg?
Här får du möjlighet att påverka hur människor reser i sin vardag och bidra till ett mer hållbart samhälle. Du blir en del av en organisation som värdesätter utveckling, samarbete och nytänkande - och där du får stort mandat att forma framtidens busstrafik.
Arbetsuppgifter
Som Affärsområdesansvarig Buss har du ett övergripande ansvar för att säkerställa att busstrafiken i Kronoberg är attraktiv, effektiv och hållbar. Du leder affärsområdets utveckling, följer upp resultat och driver förbättringar i nära samarbete med operatörer, kommuner och interna funktioner.
Du kommer att:
Ansvara för affärsområdets strategiska inriktning, mål och resultat
Följa upp trafikens kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet samt initiera förbättringsåtgärder
Leda och samordna utvecklingsprojekt inom busstrafik och mobilitet
Säkerställa god dialog och samverkan med operatörer, kommuner och andra aktörer
Ta fram beslutsunderlag och bidra till långsiktiga planer för kollektivtrafikens utveckling
Representera affärsområdet i interna och externa forum

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk bakgrund, exempelvis samhällsplanering, projektledning, ekonomi eller motsvarande
Minst fem års erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, affärsansvar eller ledande roller inom trafik, mobilitet eller liknande områden
Erfarenhet av att driva komplexa projekt och processer med många intressenter
Förmåga att kombinera strategiskt helhetsperspektiv med operativ förståelse
God kommunikativ förmåga och trygghet i att arbeta i en politiskt styrd organisation
Som person är du analytisk, handlingskraftig och relationsskapande. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva utveckling och skapa resultat tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 344/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20 (visa karta
)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Kontakt
Vision
Eva-Lena Klang 0470-58 20 76 Jobbnummer
9934993