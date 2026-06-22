Lärare fritidshem
Ockelbo kommun, Grundskolan / Förskollärarjobb / Ockelbo Visa alla förskollärarjobb i Ockelbo
2026-06-22
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I Ockelbo kommun arbetar omkring 500 medarbetare tillsammans för att skapa en bra vardag för kommunens invånare. Med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka får du vara med och utveckla både verksamheten och kommunen. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, personalstöd via Falck och möjlighet till semesterdagsväxling. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för både utveckling i arbetet och balans mellan arbetsliv och privatliv.
Välkommen till Ockelbo – en plats att växa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad fritidspedagog till Perslundaskolan som tillsammans med sitt arbetslag vill skapa de bästa förutsättningarna och en trygg skoldag för alla elever. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning kopplat mot läroplan och dess centrala innehåll, i samarbete med dina kollegor. Som fritidspedagog har du även ett samarbete med Elevhälsan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning och aktiviteter med koppling till fritidshemmets läroplan
• Stöttning i klassrum under lektionstid
• Organisera och planera lekar samt fysiska aktiviteter som främjar rörelseglädje på raster.
• Utveckling av arbetet i fritidshemmet och skolan
• Skapa och utveckla en god miljö för lärande utifrån läroplan och styrdokumentKvalifikationer
Vi ser att du som söker är legitimerad lärare i fritidshem eller motsvarande, tidigare erfarenhet av arbete som fritidspedagog ser vi som meriterande. Du står stadigt i skolans styrdokument och kan använda din kunskap på ett effektivt sätt i ditt dagliga arbete.
För att lyckas i uppdraget har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en engagerad pedagog som tar ansvar för dina elevers resultat och lägger stor vikt i att anpassa din undervisning utifrån dina elevers olika förutsättningar och behov.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Tjänsten är tillsvidare men provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-12 .
Till intervjun behöver du ta med giltigt pass eller nationellt id-kort. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Detta gör vi för att säkerställa din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige.
Enligt kommunens beslut om registerkontroll ska den som erbjuds anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan tecknas. För vissa befattningar kan säkerhetsprövning komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta ansvarig kontaktperson för information om hur du ansöker. I övrigt sker ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbo Kommun
(org.nr 212000-2288)
Torggatan 4 (visa karta
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816 30 OCKELBO Arbetsplats
Ockelbo kommun, Grundskolan Kontakt
Rektor Perslundaskolan åk 4-6
Jörgen Andersson jorgen.andersson@ockelbo.se 029755472 Jobbnummer
9971791