Lärare för försäljning och service programmet
Vikarielänken AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm
2025-08-19
Vill du vara med och forma framtidens stjärnor inom försäljning och service?
På IntegreLär vuxenutbildning brinner vi för att ge våra elever både kunskap och självförtroende att lyckas - i yrkeslivet och i livet. Nu söker vi en behörig och engagerad lärare till vårt program för försäljning och service.
Vi söker dig som:
Har behörighet att undervisa inom både administration och handel.
Ser varje elevs unika styrkor och drivs av att följa deras utvecklingsresa.
Trivs med att kombinera klassrumsundervisning med distansundervisning via vår lärplattform Its learning.
Vill bidra både med din kompetens och din personlighet till vårt nära och sammansvetsade team.
Hos oss får du:
En tjänst på 100% med undervisning både i Kista och Nacka.
Möjlighet att vara med och påverka hur utbildningen formas och utvecklas.
Ett arbetsklimat där ordet elevnära inte bara är ett ledord, utan något vi lever efter varje dag.
IntegreLär vuxenutbildning har funnits i fem år och är inne i en spännande expansionsfas. Vi är ett litet, engagerat team som arbetar tätt tillsammans och alltid har elevens bästa i fokus. Här får du vara en del av en arbetsplats där idéer värderas högt och där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen.
Om du älskar att inspirera, undervisa och se människor växa - då kommer du trivas hos oss.
Välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: info@integrelar.se
Detta är ett heltidsjobb.
Maria Bangata 17
118 63 STOCKHOLM
IntegreLär Vuxenutbildning
Anna Persson info@integrelar.se
