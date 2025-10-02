Lärare, Falkenbergs gymnasieskola
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Vi är övertygade om att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Undervisningens kvalitet avgör om eleverna når målen och utvecklar en positiv lärandeidentitet. Därför satsar vi på att skapa en tillgänglig, formativ och samarbetsinriktad undervisning med ett relationellt förhållningssätt.
Falkenbergs gymnasieskola är en stor skola med cirka 1 400 elever. Här går majoriteten av kommunens ungdomar. Skolan är organiserad i tre enheter, med ett välfungerande elevhälso- och resursteam som omfattar bland annat speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, elevcoacher och studie- och yrkesvägledare. Skolan har en hög lärarbehörighet och arbetar målmedvetet med Utbildning Falkenberg.
Vi söker nu flera timvikarier för både kortare och längre vikariat på både nationella program och introduktionsprogram. Tjänsten innebär att du planerar/läser in dig på planering och genomför undervisning enligt de behov som finns på skolan. Som vikarie hos oss är du med och skapar en tillgänglig och utvecklande undervisning. Vi söker vikarier i alla olika ämnen på gymnasiet, men framförallt gymnasiegemensamma ämnen såsom svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, historia, religion, matematik, psykologi, naturkunskap och idrott.
Vi söker dig som är engagerad, relationsskapande och vill bidra med god undervisning för våra elever. Du ser möjligheter, arbetar lösningsinriktat och är trygg i ditt pedagogiska ledarskap.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasieskola, har en pågående lärarutbildning eller har tidigare erfarenhet av läraryrket. Du har en god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att anpassa undervisning utifrån olika elevers behov. Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
