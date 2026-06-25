Lärare F-3, Tångaskolan
Falkenbergs kommun, Grundskolan / Grundskollärarjobb / Falkenberg Visa alla grundskollärarjobb i Falkenberg
2026-06-25
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Vi söker dig F-3 lärare som vill lära och bidra till lärande i en utvecklande lärmiljö på vår F-9 skola där olikhet liksom allas lika värde är normen och ett viktigt inslag i undervisningen.
Vårt utvecklingsarbete syftar till att ge eleverna största tänkbara möjligheter att leva och verka i samhället. Detta vill vi åstadkomma genom kollaborativa och språkutvecklande undervisningsmetoder i alla ämnen och genom att också vi som lärare också lär av varandra. Vår skola kännetecknas av höga förväntningar på eleverna.
Skolan ligger centralt i Falkenberg på gångavstånd till Falkenbergs station. Det är en större skola med flera skolenheter nära varandra och därmed finns stora möjligheter till samverkan med andra som t.ex. elevhälsopersonal eller andra ämneslärare.
Varmt välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet F-3.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av läraryrket.
Vi förutsätter att du har en god digital kompetens och vana vid att jobba med olika läroplattformar för dokumentation och återkoppling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse, men senast 2026-09-25.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan, intervjuer kommer ske 29/6-1/7 eller v.29, plats eller digitalt.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334114 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Grundskolan Kontakt
Rektor
Maria Böök 0346-886818 Jobbnummer
9979759