Lärare F-3 Hoks skola
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Vaggeryd Visa alla grundskollärarjobb i Vaggeryd
2025-09-24
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd
, Jönköping
, Värnamo
eller i hela Sverige
Hoks skola ligger mitt i Hoks samhälle och har drygt 120 elever. På Hoks skola arbetar vi utifrån ledorden: glädje, trygghet och respekt. På skolan går elever från åk F - 5 och vi arbetar tillsammans med fritidshemmet för att skapa en härlig miljö för våra elever.
Nu söker vi lärare för att komplettera vår lärargrupp med ytterligare en pedagog.
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med andra lärare i ett elevnära arbetssätt. Du får chansen att bygga starka och goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö och undervisning.
Hos oss kommer du att arbeta som klasslärare på vår F-3 skola tillsammans med övriga pedagoger på skolan, du kommer under terminen att vara ansvarig för undervisningen i årskurs 2 på skolan. Du planerar, genomför och anpassar undervisningen på ett kreativt sätt utifrån skolans styrdokument och den enskilde elevens behov.
Tillsammans med kollegor förväntas du utveckla undervisningen och bygga starka goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö. Du arbetar i nära samverkan med elevhälsoteamet.
I Vaggeryds kommun arbetar all personal med ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där vi alla arbetar med att tillsammans ständigt utveckla vår undervisning. Du får här chansen att med andra lärare diskutera undervisning, testa, utvärdera och testa igen för att ständigt utveckla elevernas lärande.
KVALIFIKATIONERVi söker dig som är eller snart blir legitimerad lärare F-3. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare är det meriterande. Du är en trygg ledare i klassrummet och arbetar aktivt med elevernas kunskapsinlärning på både individnivå och gruppnivå.Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor på skolan. Vidare är du är drivande, engagerad, tar egna initiativ och vill vara med och utveckla verksamheten.
ÖVRIGT
Tjänsten är ett vikariat för vårterminen 2026, men med chans till förlängning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.
Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Erik Friberg 0370-678473 Jobbnummer
9523361