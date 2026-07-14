Lärare F-3, Ekenässkolan
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan / Grundskollärarjobb / Motala Visa alla grundskollärarjobb i Motala
2026-07-14
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Ekenässkolan i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du dokumenterar noggrant, elevernas prestation och utveckling.
Du har kontakt och samverkar med vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan och informerar vårdnadshavare om elevernas utveckling. Genom systematiskt kvalitetsarbete arbetar du för att säkerställa att uppsatta mål nås. Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du skolans uppdrag och främjar kontinuerligt kollegialt lärande.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Du är legitimerad lärare F-3 med behörighet att undervisa inom relevant verksamhet. Du har en bred ämneskompetens att undervisa i de ämnen som ingår i lågstadiets uppdrag, däribland svenska, matematik, engelska samt natur- och samhällsorienterande ämnen (NO och SO)
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet är meriterande
Personlig kompetenser:
• Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
• Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
• Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 10 augusti eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Ferieanställning
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Kontakt
Rektor
Anna-Karin Höjer anna-karin.hojer@motala.se +46141223859 Jobbnummer
10002425