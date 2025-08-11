Lärare Ekonomiprogrammet Finnvedens gymnasium
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som lärare inom Ekonomiprogrammet på Finnvedens gymnasium i Värnamo.
Finnvedens gymnasium är en kommunal gymnasieskola med ca 1150 elever och 12 nationella program. Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom ekonomi- och juridikämnena. Mentorskap, att handleda gymnasiearbete och att delta i programarbetslag/ämneslag ingår också bland arbetsuppgifterna. Kvalifikationer
Gymnasielärarutbildning med inriktning mot ekonomiprogrammet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.Anställningsvillkor
Tillträdesdag 2025-08-18 eller överenskommelse. Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut tas. Löpande intervjuer kommer att genomföras.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
