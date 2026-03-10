Lärare Barn- och fritidsprogrammet, Helsingborgs Lärlingsgymnasium
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2026-03-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Helsingborgs Lärlingsgymnasium startade hösten 2017 och är en kommunal gymnasieskola inom Helsingborgs Stad. Vi bedriver gymnasial lärlingsutbildning på 12 olika yrkesprogram.
Eleverna är ute på sin arbetsplats 50 procent av sin studietid. Var med och utveckla gymnasial lärlingsutbildning tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad yrkeslärare till vårt Barn- och fritidsprogram.
Som yrkeslärare hos oss på Helsingborgs Lärlingsgymnasium ansvarar du tillsammans med dina kollegor för undervisning, anskaffning av APL-platser och uppföljning av elevernas lärande på de olika företagen. Du kommer också att vara mentor för en grupp elever samt vara delaktig i den gemensamma planeringen och genomförandet av skolans olika evenemang. Du ingår i ett arbetslag och i en miljö som präglas av gemenskap och framåtanda. Du vill ingå i ett kollektivt arbete med att bygga en fortfarande ganska ny skolverksamhet som utgör en spännande länk mellan skola och arbetsliv.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du har goda kunskaper inom branschen och har god lärarerfarenhet av att arbeta med ungdomar. Har du lärarlegitimation för gymnasiet, erfarenhet från lärlingsutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare är det meriterande. Som yrkeslärare på lärlingsutbildning innebär det att du är mobil i ditt yrke och besöker apl-platser frekvent.
För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Du använder pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i skolan. Du har mycket god förmåga att arbeta med människor särskilt ungdomar i åldern 16-20 år, men också vuxna.
Du är tydlig i ditt ledarskap och din kommunikation karaktäriseras av öppenhet och dialog. Du har god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du bjuder på dig själv och delar med av erfarenhet och kunskaper. Du vågar utmana både dig själv och eleverna till att prova nytt, misslyckas och ta nya tag. Vi sätter stort värde i den personliga lämpligheten då arbetet hos oss sker i nära samarbete med alla övriga lärare och annan personal på skolan.
B-körkort är en förutsättning och i din tjänst har du tillgång till vår bilpool.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 20260401
Anställningsform: Ferieanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 20260812
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1 tjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-114688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se
Prästgatan 21 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Charlotta Baltzarsson Charlotta.baltzarsson@helsingborg.se 0707-670163 Jobbnummer
9788648