Lärare årskurs 7-9, spanska Daltorpskolan
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2025-10-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Daltorpskolan ligger i sydvästra delen av Borås med tio minuters promenadväg till centrum. Skolan är modern och består av olika byggnader. Huvudbyggnaden är vacker och i gammaldags pampig stil och på skolan går ca 400 elever.
På skolan arbetar vi målstyrt och ledarskapet samt förhållningssättet bygger på goda relationer. Vi lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, bibliotek, studie- och yrkesvägledare och skolledning.
Lärare årskurs 7-9, spanska DaltorpskolanPubliceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i spanska för årskurs 7-9. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument, och att du har fokus på mål, resultat och kvalitet. Du agerar självständigt och ser hur du via din undervisning utmanar eleverna på ett positivt sätt till lust att lära och möjlighet att lyckas. På skolan finns en ytterligare lärare i spanska som du kommer ha ett nära samarbete med. Du kommer tillhöra ett språkämneslag för moderna språk.
Du har höga och positiva förväntningar på alla elever. Ditt förhållningssätt är motiverande och du arbetar med stort elevinflytande för att ge eleverna olika möjligheter att utvecklas. Du trivs med att möta ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Det visar du genom att din undervisning planeras, genomförs och utvärderas utifrån elevernas behov.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska för årskurs 7-9. Vi ser gärna att du är behörig att undervisa i något ytterligare ämne för årskurs 7-9 som du kan kombinera din undervisning i spanska med.
Du har goda ledaregenskaper och en god förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever i deras allsidiga kunskapsutveckling och lärande i ditt ämne. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som person planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du får eleverna att tro på sig själva genom kontinuerlig feedback samt är lyhörd för dina elevers åsikter och behov.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Martin Gunnarsson 033-358013 Jobbnummer
9545762