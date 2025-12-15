Lärare anpassad grundskola
Vill du vara en del av den anpassade grundskola i Vara kommun?
Din roll
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning tillsammans med ditt arbetslag för att skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och en god lärmiljö utifrån skolans styrdokument.
Du utbildar och stöttar eleverna i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling samt demokratiska förhållningssätt. Du utmanar eleverna att ta egna initiativ, reflektera över sitt eget lärande och ta ansvar för sig själv och andra.
Din kunskap och erfarenhet
Legitimerad grundskollärare med behörighet t o m åk 6.
Vi vill att du är flexibel och har samarbetsförmåga, både vad gäller personal och föräldrar. Du ska också ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget.
Din framtida arbetsplats
Den anpassade grundskolan i Vara kommun består av 30 elever fördelade på sex klasser. Två klasser som läser ämnesområden. En lågstadieklass, en mellanstadieklass och två högstadieklasser som läser ämnen.Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
Speciallärarutbildning med inriktning IF är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Anpassad grundskola Kontakt
Anders Englund 0512-31136 Jobbnummer
9643541