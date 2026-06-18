Lärare åk F-3
Leksands kommun / Grundskollärarjobb / Leksand Visa alla grundskollärarjobb i Leksand
2026-06-18
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Om jobbet
I Leksands kommun satsar vi på kunskap och livslångt lärande – för våra barn, våra medarbetare och vår framtid. Vi söker nu grundskollärare till Tällbergs skola som vill bidra till en likvärdig och meningsfull verksamhet där varje elev får rätt stöd för att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Vill du vara med och arbeta i en verksamhet som sätter undervisningskvalité, inkluderande och utvecklande lärmiljöer i fokus?
Höjdpunkter med jobbet:
• Närhet och samverkan - eleven i fokus
• Undervisningskvalité - med närmiljö som berikar
• Kollegialt lärande på flera plan
• Gemenskap och glädje - utveckling och utmaningarPubliceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som grundskollärare i Leksands kommun arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling. Du är väl insatt i ett systematiskt kvalitetsarbete och är lyhörd för de krav och förändringar som behöver hanteras inom professionen.
Du kommer att arbeta som klasslärare i grundskolans årskurs 1-3. Tjänstens undervisningsansvar utformas utifrån verksamhetens behov, dina ämnesbehörigheter och pedagogisk yrkeserfarenhet. I dina arbetsuppgifter ingår klass/mentorskap, kollegial samverkan i olika forum, kommunikation och samverkan med vårdnadshavare samt andra skolor och myndigheter. Tillsammans med dina kollegor kommer du att delta i olika utvecklingsprojekt med fokus på undervisningskvalité och ökad måluppfyllelse.
Det kan hända att du även undervisar på någon mer skola i rektorsområdet. Profil
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare
Meriterande är
• god erfarenhet av läraryrket
• erfarenhet av skolutvecklingsprojekt
Som person är du flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete och även samverka med övriga kollegor för att skapa de bästa förutsättningar för varje elev att uvecklas och uppnå kunskapsmålen. Du är lösningsorienterad och har god förmåga att se situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Du är tydlig och trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har förmågan att inspirera våra elever till nya utmaningar. Du tycker om att samarbeta i team och delar gärna dina erfarenheter för ett kollegialt lärande som bidrar till utveckling både på individ-, grupp- och organisationsnivå.Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för våra elever
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Tällbergs skola är en F-6 skola med fritidshem, vackert belägen i Tällberg, ca 1,5 mil utanför centrala Leksand, med närhet till ett rikt natur- och kulturliv. Skolan har tre arbetslag - åk F-3 och åk 4-6 samt Fritidshem. Samverkan för pedagogisk utveckling är centralt och i rektorsområdet ingår även Ullvi, Siljansnäs och Gärde skolor som samverkanspartner för att möjliggöra ett rikt kollegialt lärande. Utöver det så samverkar Leksands skolor kontinuerligt vid olika riktade kompetensutvecklingsinsatser. Leksands kommuns grundskolor jobbar med ett livslångt lärande i trygga miljöer. Är du nyfiken på att lära känna våra grundskolor ytterligare, kan du göra det här:https://leksand.se/skola-och-forskola/grundskola/vara-grundskolor
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev. Registerutdrag samt lärarlegitimation med gällande ämnesbehörigheter ska uppvisas vid en eventuell intervju.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökningsdatum: 30 april
Tillsättning sker efter överenskommelse och att erforderliga beslut fattas.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: emelie.kyllonen@leksand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
Tällberg 52 (visa karta
)
793 70 LEKSAND Arbetsplats
Leksands kommun Kontakt
Emelie Kyllönen emelie.kyllonen@leksand.se Jobbnummer
9969764