Lärare åk 7-9 till Gumaeliusskolan
2025-09-08
Bli en av oss! Brinner du för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö och vill se dina elever nå sina mål? Hos oss får du möjlighet att arbeta nära och samarbeta med fantastiska kollegor, där ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Varmt välkommen med din ansökan till Gumaeliusskolan.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Vi söker nu två nya, engagerade lärare för undervisning i åk 7-9 inom ämnena matematik, biologi, fysik, kemi samt teknik. Eftersom det är två tjänster så kan din kombination av ämnen variera och vi ser gärna sökande med 1-2 av dessa ämnen i sin behörighet. Tjänsterna inkluderar även mentorskap för en klass, där du kommer att samarbeta med en mentorskollega.
Du blir en del av ett arbetslag som aktivt arbetar med att utveckla både elever och kollegor genom deltagande i konferenser och kompetensutveckling. Skolan har sex arbetslag och en elevhälsa som leds av en elevhälsochef. Arbetslagen arbetar nära sina elever och har ansvar för resurser, lokaler och schemaläggning. Varje arbetslag har hög personaltäthet med en elevassistent och en elevkoordinator knutna till sig för att stödja pedagogerna i deras arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning inom de ämnen du ansvarar för
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
• arbeta tillsammans med arbetslaget och övrig personal på skolan
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Gumaeliusskolan är en högstadieskola som ligger centralt på väster. Vi är i nuläget 720 elever och har profiler; fotboll, ishockey, dans, ridning, gymnastik, träning och hälsa, innebandy samt specialidrott. På Gumaeliusskolan har vi valt att öka antalet vuxna kring eleverna genom att ha fler lärare och fler vuxna med kompetenser, såsom elevkoordinatorer, specialpedagoger och socionomer.
Läs mer om vår skola på https://www.orebro.se/gumaeliusskolan
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, biologi, fysik, kemi och/eller teknik för årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
• erfarenhet av undervisning på högstadiet Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 8 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 september.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
