Lärare åk 4-6
2025-10-01
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Som lärare i Landskrona förväntas du leda och utveckla undervisningen och mentorskapet. Det sker i samarbete med övrig personal, elever, vårdnadshavare och andra aktörer.
I Landskrona förväntas bra lärare bli ännu bättre och möjligheter finns att delta i utvecklingsarbete på flera olika nivåer.
Västervångskolan är Landskronas största grundskola med ca 760 elever. Skolan ligger i de nordvästra delarna av staden och vi har ett stort upptagningsområde som gör att vi har ett varierat elevunderlag. Att skapa förutsättningar för våra elever att bli redo för nästa steg i livet och att tro på sin egen förmåga är vårt viktigaste uppdrag.
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6, vi ser gärna att du har så bred ämneskompetens som möjligt.
I uppdraget ingår att planera, genomföra, bedöma undervisningen samt dokumentera och följa upp elevernas resultat i samarbete och dialog med dina kollegor. Tillsammans är vår grundbult, vi är ett lag och varje medarbetare är en viktig pusselbit i detta. Du är en viktig del av ditt arbetslag och har ett nära samarbete med skolledning, elevhälsoteamet och andra professioner internt och externt. I tjänsten ingår mentorskap.
På vår skola är det viktigt att skapa en god och inkluderande lärmiljö för alla elever och att ha förmåga att individuellt kunna anpassa undervisningen efter elevernas styrkor, behov och förutsättningar. Du behöver även vara en tydlig ledare i klassrummet där du ger alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi sätter stor vikt vid förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor samt skolledningen på skolan. Lika stor vikt lägger vi vid att kunna utveckla din undervisning hela tiden för att motivera och stödja eleverna i deras lärande. Vi ser gärna också att du har tidigare erfarenhet av att arbeta språkstärkande och språkutvecklande i din undervisning.
Välkommen med din ansökan!
Legitimerad grundskollärare
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
Månadslön Så ansöker du
