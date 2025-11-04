Lärare åk 1-3 vikariat
2025-11-04
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Östad skola söker en lärare för de yngre åldrarna, ett vikariat mellan januari 2026 till och med juni 2027.
Om du är läraren med bred behörighet som tillsammans med ditt arbetslag och oss andra på skolan vill ge eleverna de allra bästa förutsättningarna att må bra, lära och lyckas? Vill du göra stor skillnad i det lilla sammanhanget? Då är detta tjänsten för dig!
Östad skola är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Vi har en klass i varje årskurs och i dagsläget går 136 elever på skolan. Vi ligger i utkanten av natursköna Sjövik, granne med Östad kyrka, skogen och ängarna. Du tar dig enkelt hit med buss, bil eller varför inte cykel.
Vi som arbetar på skolan är runt 20 personer. Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och har alltid eleven i fokus. Vi kopplar aktuell forskning till våra utvecklingsområden som för året riktas mot pedagogiskt ledarskap och undervisningen med avstamp ifrån de 10 dimensioner som gör störst skillnad för elevernas lärande. För oss är det även viktigt att eleverna får använda alla sina erfarenheter och språk för att utveckla identitet, nya förmågor och kunskaper. Vi ser att eleverna lär bäst när de får arbeta och utvecklas tillsammans. Vår vision, att vi lär med hjärta och hjärna bygger på en människosyn som inkluderar och accepterar alla. Målet är att Östads elever ska må bra, uppleva trygghet, studiero och god gemenskap samt lämna skolan med en fin självkänsla, stor handlingskraft och goda studieresultat.
Är du den lärare som tillsammans med oss vill rusta våra elever med en tillit till den egna och andras förmåga att göra gott? Är du den som vill ge våra elever framtidstro och kunskaper som hjälper dem att nå långt och lyckas i livet? Är du nyfiken, intresserad, påhittig och en som finner glädjen i att se elever utvecklas och växa som människor? Då är Östad stället för dig! Vi erbjuder dig en arbetsplats med mycket kunskap, erfarenheter, stort friutrymme, en god lärandegemenskap, mycket värme och skratt. Vi som arbetar på Östad skola anser att vi har hjärtat på rätt ställe och huvudet på skaft. Vi har kul tillsammans och vi hjälps åt.
Under tre terminer kommer du att vikarie som klasslärare i åk 1. Det är en klass med 20 elever. Du ingår i arbetslaget för åk F-3. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper och utveckling men också att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva och utvecklas som grupp. Du kommer att få stort utrymme att använda dina kompetenser och idéer till att finna vägar, metoder och pedagogiska verktyg för att utveckla undervisningen samt arbeta fram gynnsamma extra anpassningar och särskilt stöd. Till din hjälp har du ditt arbetslag, hela kollegiet och skolans EHT.
Om du känner att du skulle passa in och vilja utvecklas tillsammans med oss, varmt välkommen med din ansökan.
Du behöver ha en bred behörighet och vara legitimerad lärare för undervisning i de yngre åldrarna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
