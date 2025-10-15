lärare åk 1
Ledig tjänst vt-26 Pilkrogs friskola
Lärare åk 1 sökes
Pilkrogs friskola ligger precis bredvid skogen, 13 km öster om Lindesberg. Skolan är en gammal byskola med huvudbyggnader från 1800-talet samt några helt nybyggda lokaler, såsom matsal och kök. Skolans närhet till naturen gör att vi har möjlighet att arbeta ute i en fin miljö, med utelektioner och friluftslekar. Vintertid har vi tillgång till längdskidsspår i direkt anslutning till skolhusen och fotbollsplanen spolas med skridskois. Under rasterna leker eleverna i alla årskurser runtom i skogen och på skolgården. Vår skolverksamhet sträcker sig idag från förskoleklass till och med årskurs 6. I anslutning till skolan ligger även vår förskola. Under eftermiddagarna bedrivs fritids i skolans lokaler. Skolan har två egna skolbussar som vi hämtar och lämnar eleverna i. Maten lagas på plats av våra duktiga kockar och några av råvarorna köps in från lokala bönder. I skolan går 90 elever. I de yngre årskurserna följer en klasslärare klassen och ansvarar för alla ämnen, medan de äldre årskurserna i större utsträckning har ämneslärare. Vårt största motto är att se alla barn och göra dem redo. Med det lägger vi mycket resurser på att skapa en trygg vardag i skolan, så att det finns utrymme för kunskapande, kreativitet och nyfikenhet hos eleverna. Vi tror på leken och barnens individuella utveckling, i enlighet med läroplanens mål.
Pilkrogs friskola har funnits i 20 år och drivs som en icke vinstdrivande ekonomisk förening, med en styrelse som huvudman. Vi är politiskt och religiöst obundna, samt följer Lindesberg kommuns läsårstider. Styrelsen drivs i huvudsak av sakkunniga föräldrar som ansvarar för att fastighetsskötsel, ekonomi och kontakt med myndigheter, kommuner och skolinstitutioner följs enligt rådande regelverk. Skolans rektor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Personal, rektor, styrelse och föräldrar hjälps tillsammans åt att bedriva en verksamhet för allas bästa med barnen i fokus.
Nu är vår klasslärare för åk 1 gravid och väntas gå på mammaledighet i början av vårterminen 2026. Vi söker därför dig som är utbildad lärare, eller har god erfarenhet av att arbeta som lärare med yngre elever. Du kommer få gå bredvid klassläraren för att komma in i klassen och hur hon arbetar med sina elever. Klassen består av 15 barn, och det finns även en resurspedagog med dig i klassrummet. Du behöver ha ett stort intresse för barns individuella utveckling och gärna några pedagogiska verktyg i bakfickan. Vi hoppas hitta dig som har ett varmt hjärta och mycket glädje i sinnet.
Som anställd kommer du att ingå i vår personalgrupp och vårt gemensamma arbete för samsyn kring barnen och deras lärande. Du kommer att få arbeta i en lantlig miljö med skog och åkrar utanför fönstret där du har alla möjligheter att använda dig av den kringliggande naturen i din undervisning. Tjänsten löper under ordinarie lärares föräldraledighet.
Välkommen med din ansökan till skolchef Moa Koskelainen så snart som möjligt, mottages via e-post: moa@pilkrog.se
Anställning kommer ske löpande.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta tillförordnad rektor Zandra Arvidsson, e-post: zandra@pilkrog.se
, mobil: 076-100 03 13. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: moa@pilkrog.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lärare åk 1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pilkrogs Friskola Ek. För.
, http://www.pilkrog.se
Pilkrog 111 (visa karta
)
711 94 LINDESBERG Arbetsplats
Pilkrogsskolan Kontakt
Skolchef
Moa Koskelainen moa@pilkrog.se 076-100 03 13 Jobbnummer
9557509