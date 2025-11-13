Lärare 7-9 till Stenbocksskolan
2025-11-13
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar med fokus på helhetsperspektiv från 0 till 19 år och tillsammans skapar vi en inspirerande kultur av samverkan inom lärandesektorn, där språk, närvaro och måluppfyllelse är våra främsta drivkrafter för framgång.
Stenbocksskolan ligger centralt i Ulricehamn och hos oss går cirka 580 elever. Skolan har tre arbetslag med varsin rektor, specialpedagog, speciallärare, fritidsledare samt flera engagerade pedagoger och elevassistenter.
Stenbocksskolan söker lärare för arbete i årskurs 7-9 som utifrån behörighet bedriver undervisning och medverkar till att våra elever ska uppleva meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och delaktighet.
Tillsammans kan vi skapa en trygg och vänskaplig skolmiljö så att alla får bästa möjligheter att lära sig.
Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Undervisningen omfattar alla årskurser, och du delar klassföreståndarskap med en kollega. Varje klass består av cirka 25 elever. Tjänsten innefattar både ämnesundervisning och ett aktivt deltagande i skolans utvecklingsarbete.
Du ingår i både ämneslag och arbetslag, där samarbete, gemensam planering och kollegialt lärande är centrala delar av vårt arbetssätt. Vi arbetar med tydliga strukturer och en systematisk uppföljning för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling.
Hos oss möter du en verksamhet med en stark elevhälsa, gemensamma värdegrunder (STAR) och ett stort engagemang för att skapa en skola där alla elever får möjlighet att lyckas. Vårt mål är att varje elev ska känna sig trygg, delaktig och motiverad att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarutbildning och är behörig att undervisa i svenska, engelska samt svenska som andraspråk i årskurs 79.
* Har erfarenhet av undervisning på högstadiet (meriterande).
* Har förmåga att leda och inspirera grupper av ungdomar.
* Är trygg, tydlig och en naturlig ledare i klassrummet.
* Är lösningsfokuserad, strukturerad och kvalitetsmedveten.
* Har ett starkt engagemang för skolutveckling och vill bidra till vår gemensamma pedagogiska resa.
* Förstår vikten av extra anpassningar och möter varje elev utifrån deras individuella behov.
* Har god samarbetsförmåga men är samtidigt självgående i din undervisning.
* Har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor.
Vi värdesätter att du har en personlig och yrkesmässig mognad som gör att du står stabilt i din roll, samtidigt som du är öppen för kollegialt lärande och utveckling. Personlig lämplighet kommer att vara avgörande i urvalsprocessen.
Vi söker en lärare som brinner för att utveckla ungdomar och som vill inspirera elever att nå sin fulla potential både kunskapsmässigt och som individer. Hos oss blir du en del av ett engagerat ämnes- och arbetslag där tydligt ledarskap och elevens lärande i fokus är självklara utgångspunkter.
Att undervisa på högstadiet innebär att möta elever i en period av stor utveckling. Därför söker vi dig som med empati, tydlighet och struktur kan möta varje elev där hen befinner sig. Du ser värdet av extra anpassningar, både på individ- och klassnivå, och förstår hur de bidrar till att fler elever når sina mål oavsett startpunkt.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Ersättning

Enligt avtal.
