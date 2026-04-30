Lärare 4-6 Barnarpsskolan svenska + annat ämne
2026-04-30
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Du ansvarar tillsammans med ditt arbetslag för undervisning i åk 4-6. Vi ser det som en förutsättning för tjänsten att du har lätt för att samarbeta i arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår men att det även är självklart för dig att arbeta självständigt. Tillsammans med dina övriga kollegor arbetar du som en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov och ser möjligheter före svårigheter. I tjänsten ingår ett delat ansvar för att skapa tillgänglig och likvärdig undervisning för alla våra elever, samt IT-administration och hantering av våra enheter.
Välkommen till oss
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Här får du en arbetsplats med ca 400 elever och 50 engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter vår devis Vi lyfter varandra mot målen. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
På Barnarpsskolan finns tillgång till ett modellbibliotek, vi har en fullstor idrottshall men använder också vår skolskog och den närliggande naturen både för att få kunskaper, och för fritid och rekreation. Varje månad möts hela skolan i gemensam rörelse. Det skapar god sammanhållning på skolan samt är en del av vår fadderverksamhet där äldre får vara goda förebilder för de yngre.
Inom Barnarps skolområde har vi som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Alla klasser hos oss börjar skoldagarna med ett startblock och under skoldagen ska alla elever få minst en brain break.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare för undervisning i åk 4-6 med behörighet för undervisning i svenska och annat ämne. I tjänsten ingår även mentorskap för den grupp du ansvarar lite extra för. För oss är den personliga lämpligheten viktig varav vi är villiga att laborera med ämne efter kompetens hos den som söker till oss. Har du ännu inte fått din lärarlegitimation eller är i slutet av din utbildning är du också välkommen att söka. Du är väl förtrogen med läroplanen, LGR 11, och arbetar utifrån den som styrmedel enligt de direktiv som styr kommunal skola. Du är trygg i din roll som lärare och de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Du har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Du behärskar det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt. Grundläggande IT-kunskaper är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare 4-6.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Christian Syversen 036-103911
9884044