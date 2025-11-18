Lärare 4-6
Bränningeskolan är en F-6 skola, med cirka 170 elever. På skolan råder det hög trivsel både bland elever och personal och skolan präglas av en mycket god sammanhållning och behörig personal.
Vi vill att alla på skolan, både barn och vuxna, ska känna sig trygga och respekterade samt uppleva en bra miljö för lärande. Vi vill ha en utbildning där våra elever upplever en miljö som präglas av trygghet och studiero.
För oss på Bränningeskolan är det viktigt att se att alla elever har förmågan att utvecklas på bästa möjliga sätt om de bara ges rätt förutsättningar.
Skolan är belägen i ett område med närhet till skog och motionsspår som kan användas även under skoltid.Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i arbetslag 4-6 och främst undervisa i svenska.Kvalifikationer
Vi ser helst att du är utbildad 4-6 lärare alt. 1-7 och har behörighet och erfarenhet av att undervisa i svenska.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
