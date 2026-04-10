Lärare
Välkommen till Dibber
Välkommen till Dibber!
Vi har en viktig roll och vill att du är med! På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen. Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer. Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner trygghet.
Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Är du den vi söker?
Du delar Dibbers pedagogiska förhållningssätt som handlar om att arbeta med omsorg för att utveckla egenvärde, empati och inkludering.
Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer och arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl kring eleverna i undervisningen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag.
Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar dina elevers och kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya lärdomar och upptäckter.
Om rollenSom lärare på Kubikskolan ansvarar du för att bedriva undervisning med hög kvalitet. Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du ansvarar för att genomföra planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av undervisningen tillsammans med ditt arbetslag. Våra fokusområden är måluppfyllelse, högre närvaro, trygghet och studiero.
Dina kvalifikationerVi söker dig som är legitimerad och behörig i Sv/SvA och So för årskurs 4-6.
Tydligt ledarskap
Förmåga att bygga förtroendefulla relationer
Erfarenhet och intresse för digitala verktyg och system
God samarbetsförmåga och förhållningssätt samt att dela med sig av kunskap och erfarenhet för kollegialt lärande
God förmåga att planera och organisera ditt arbete både enskilt och tillsammans med kolleger
Om oss
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige. Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Idag driver Dibber skolor och förskolor i nio länder över hela världen. Vi står för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera. Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3509-44097182". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
191 38 HELSINGBORG Arbetsplats
Dibber Sverige Kontakt
Fru
Eva-Lena Sander 076-5016445 Jobbnummer
9847090