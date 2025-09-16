Lärare
2025-09-16
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor.
Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Vi söker vikarie till Solstadens skola åk 4-9 omgående med undervisning i musik, slöjd, bild och hemkunskap.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill möta och nå fram till alla elever och få dem intresserade av att fortsätta utforska och lära.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsmiljö med förutsättningar för att du ska kunna "pröva dina vingar" på arbetsmarknaden. Du får frihet under ansvar och snabba beslutsvägar, som gör det möjligt för dig att verkligen utvecklas i en kreativ och pedagogisk miljö.
På Solstadens skola Karlstad ingår du i ett nära arbetsteam som uppmuntrar idéer och kreativitet, där inget känns för stort eller svårt. Kvalifikationer
Du måste ha goda kunskaper i det svenska språket. Dessutom behöver du känna dig bekväm med att arbeta socialt med barn och ha mycket tålamod. Det är viktigt att du är trygg och stabil i dig själv, flexibel samt har en god social kompetens. Initiativförmåga, ansvarskänsla och relationsbygge är också viktiga egenskaper som vikarie på vår skola.
Anställningens omfattning:
Tjänsten är ett vikariat med tillträde omgående.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Solstadens skola, Karlstad
Marina Edman Hellgren 073-3922796
