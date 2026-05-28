Lärarassistent till Triangelskolan
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Som lärarassistent arbetar du nära lärare och elever för att bidra till en trygg, strukturerad och välfungerande skolvardag. Rollen är varierad och innefattar både pedagogiskt stöd, administrativa uppgifter och praktiskt arbete.Dina arbetsuppgifter
* Bidra till trygghet och studiero genom att stötta elever under skoldagen, exempelvis vid pedagogiska måltider, under lektionstid och i olika omsorgssituationer.
* Praktiskt stöd i undervisningen, såsom att förbereda lektionsmaterial, ställa i ordning klassrum och lärmiljöer samt hjälpa till med enklare rättning och dokumentation.
* Hantering av förbrukningsmaterial och läromedel, inklusive beställningar, uppackning och organisering av material.
* IT-relaterade arbetsuppgifter, exempelvis att förbereda digitala arbetsmiljöer, ha kontakt med IT-support samt uppdatera programvaror och digitala verktyg.
* Stöd i mentorskap och elevuppföljning genom att rapportera frånvaro, kommunicera med vårdnadshavare och vid behov delta i arbete kring problematisk skolfrånvaro.
* Medverka i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd genom att stötta elever i användning av hjälpmedel samt bidra till framtagande av stödmaterial och anpassningar utifrån elevers behov.
Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen inom barn- och fritid eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant. Erfarenhet av att arbeta med barn och elever i grupp är önskvärt. Erfarenhet från förskola, skola, fritidshem eller/och andra verksamheter där du har varit ledare för barngrupper är meriterande. Du ska ha en god social förmåga, vara flexibel, självgående, initiativrik, ansvarstagande och ha ett gott bemötande till kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och färdigheter i det svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Belastningsregister:
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328560".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Kommun
Stadshustorget 1 (visa karta
981 85 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna kommun, Grundskolor Kontakt
Rektor
Marianne Stöckel marianne.stockel@kiruna.se 098077570
