Lärarassistent till Södra Vi skola
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Vimmerby Visa alla barnskötarjobb i Vimmerby
2026-01-22
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Som lärarassistent stöttar du läraren i undervisningen och bidrar till en trygg och strukturerad lärmiljö. Du hjälper elever enskilt eller i mindre grupper, förtydligar instruktioner och stödjer dem i arbetsro, struktur och studieteknik. I rollen ingår även att förbereda material, hantera digitala verktyg och ge stöd vid raster, övergångar och andra skolsituationer. Du är en viktig del i att skapa ordning, studiero och en inkluderande vardag för eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärarassistent alternativt barnskötare, eller som har flerårig erfarenhet av liknande arbete som vi bedömer motsvarande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Som person ser vi ser att du är trygg, stabil och positiv. Du är öppen, inlyssnande och lugn i ditt bemötande av andra, vilket bidrar till att du som skapar goda och förtroendefulla relationer till såväl elever som vuxna. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har förmågan att anpassa din kommunikation på ett tydligt och pedagogiskt sätt utifrån mottagarens behov eller rådande situation.
Vidare ser vi att du är en person som samverkar bra med andra. Du ser på relationer i sitt rätta perspektiv och har förmågan att skilja på det personliga och professionella i arbetet. Du bidrar på så sätt till att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där utmaningar kan lösas på ett effektivt sätt och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. Du är aktiv och framåt i arbetet och bidrar gärna med tankar och idéer som kan omsättas i praktiken och som leder till en utveckling av såväl det dagliga arbetet som av verksamheten i stort.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Fackliga representanter nås via HR-direkt, hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
