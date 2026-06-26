Lärarassistent till särskild undervisningsgrupp - Malmsjö skola
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Botkyrka Visa alla pedagogjobb i Botkyrka
2026-06-26
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som lärarassistent är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga.
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad för elever med stora behov av omsorg och stöd i sin undervisning. Du kommer vara en del i vår särskilda undervisningsgrupp tillsammans med andra spetskompetenser.
Du kommer stötta elever i åk 4-9 i undervisningen samt hela deras skolvardag i en mindre särskild undervisningsgrupp. Du är en viktig del av att få eleverna att lyckas både i sociala situationer men även i sitt lärande.
Du ska kunna anpassa lärmiljön utifrån varje elevs förutsättningar och det är viktigt för dig med tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du organiserar och strukturerar arbetet utifrån angivna mål. För att lyckas i uppdraget krävs att du skapar förtroendefulla relationer både med pedagoger och med elever.
Du blir en del av det pedagogiska sammanhanget och är ett stöd både i och utan klassrummet. I din roll hjälper du till med att skapa en trygg och stabil miljö i skolan. Du trivs med att arbeta med barn och unga och drivs av att få dem att växa och utvecklas.
I dina arbetsuppgifter ingår det att aktivt arbete med beteendestöd i elevgruppen men också enskilt med elever. Rollen är varierande och innebär att du växlar mellan pedagogiska insatser och praktisk hjälp i vardagen.
Som lärarassistent arbetar du tillsammans med lärare i ett arbetslag. Du möter många olika människor, förstår deras behov och vet på vilket sätt du bäst hjälper till, avlastar och underlättar. Det kan också handla om att förebygga, medla i och lösa konflikter. På så sätt får du bidra till ett trivsamt arbetsklimat som är gynnsamt för alla i skolverksamheten.
Du har ett inkluderande arbetssätt och arbetar för allas lika värde.
Vi erbjuder dig
Malmsjö skola är en F-9 skola med ca 480 elever, belägen vid Malmsjön och med närhet till vackra naturområden. Med sitt läge i utkanten av Botkyrka kommun finns det väl fungerande kommunikation till Tumba, Södertälje och Nynäshamn.
Det är viktigt för oss att Malmsjö skola är en trygg skola och vi lägger därför stor vikt vid det relationella arbetet. Vi är väldigt stolta över vår skola och arbetar med att utveckla hela skolans vardag till att bli en positiv, stödjande och främjande miljö. Vår vision är "Malmsjö skola är en skola att lyckas i, här bygger vi framgång".
Vi erbjuder dig en kreativ och rolig arbetsplats där vi hoppas att du vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med oss.
Vi erbjuder kompetensutveckling, kollegiala samtal samt handledning. Du ingår även i en kommungemensam nätverksgrupp där ni tillsammans utvecklar arbetet.
Du som söker till oss
Krav: - Yrkesutbildning till lärarassistent, behandlingspedagog, socialpedagog, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom adhd, autism) och andra funktionsvariationer inom skola eller omsorg.
• God digital kunskap och trygg med att använda digitala verktyg och hur digital teknik kan användas för att överbrygga svårigheter med läsning, skrivning, koncentration och tidshantering.
• Behärska svenska språket i tal och skrift
Meriterande: - Erfarenhet av att omsätta ett lågaffektivt bemötande i praktiska, utmanande vardagssituationer.
• Utbildning i eller praktisk erfarenhet av att arbeta systematiskt med PBS och tydliggörande pedagogik (t.ex. visuella scheman, seriesamtal, sociala berättelser).
• Erfarenhet av att, tillsammans med undervisande lärare, bygga upp digitala stödstrukturer som ex. "Micro-Flipped" instruktioner och lektioner
• Erfarenhet av att ha arbetat med välkända verktyg för tillgänglighet, till exempel:
Inläsningstjänst / ILT (ljudböcker och lättläst), Talsyntes och dikteringsverktyg.
Användning av surfplattor/datorer som visuella tidshjälpmedel samt Interaktiva och visuella checklistor
För att trivas i rollen som lärarassistent söker vi dig som är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara trygg som individ genom att vara säker i osäkra sammanhang och ha en lösningsorienterad infallsvinkel.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-06-26Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Ringvägen 1A (visa karta
)
147 70 GRÖDINGE Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Johnna Gilljam johnna.gilljam@botkyrka.se 702886926 Jobbnummer
9980719