Lärarassistent till Kungshögsskolan
Malmö kommun / Barnskötarjobb / Malmö Visa alla barnskötarjobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252279 Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Kungshögsskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som lärarassistent!
Som lärarassistent på Kungshögsskolan har du en stödjande roll i det pedagogiska arbetet. I uppdraget kan ingå att avlasta läraren i deras dagliga arbete och bidra till en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du skapar förutsättningar för ökad studiero, delaktighet och lärande. Arbetet som lärarassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner på skolan. Vid behov kan även kontakt med vårdnadshavare ingå i uppdraget. Lärarassistenten kan beroende på uppdrag tjänstgöra på fritidshem, i skolans samtliga stadier eller i förskoleklass. Kvalifikationer
Du som söker ska ha avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har inriktning mot barn- och fritid eller motsvarande. Vi ser helst att du har minst två års arbetslivserfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Du behöver ha särskild kännedom kring förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd utifrån verksamhetens behov samt kunskap kring lågaffektivt bemötande. Det är ett krav att du har insikt och kunskap kring skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever som har behov av särskilt stöd samt elever med npf-diagnoser. Vi söker en person som har lätt för att samarbete med lärare och fritidshemspersonal för att skapa de bästa förutsättningar för elevens hela skoldag. Du ska vara tydlig i din kommunikation gentemot eleven/eleverna samt vara lyhörd för eleven/elevernas behov. Det är viktigt att du har ett relationellt förhållningssätt och att du har förmågan att bygga på styrkorna hos eleven/eleverna. Du behöver ha en flexibilitet i att tjänstens arbetsuppgifter är föränderliga.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kungshögsskolan är en nybyggd skola med goda möjligheter och förutsättningar i lärmiljön. Skolan har cirka 550 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i Oxie intill grönområden och med tillgång till goda kommunikationsmöjligheter. På skolan har vi ett förtroendefullt klimat där vi arbetar tillsammans för att skapa en skola vi alla känner stolthet för. Vi har en positiv elevsyn, höga förväntningar och med eleverna i fokus. Det kollegiala lärandet är centralt på vår skola, vi lär av och med varandra för att utvecklas. Vårt fritidshem är organiserat i fyra avdelningar där varje avdelning har egna fritidshemslokaler. Kom och var med i skapandet av varje elevs bästa skola och fritidshem - du också!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Lärarassitent
Louise Lindgren louise.lindgren@malmo.se 0708548773 Jobbnummer
9531357