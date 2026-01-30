Lärarassistent/husvikarie till anpassad grundskola

Gällivare kommun / Barnskötarjobb / Gällivare
2026-01-30


Publiceringsdatum
2026-01-30

Beskrivning av verksamheten
Den Anpassade grundskolan är för åk 1-9 och finns på Hedskolan och Sjöparksskolan. Bland personalen finns både specialpedagoger/speciallärare och elevassistenter.
Vi ger elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar.
Fritidshem finns i verksamheten.


Dina arbetsuppgifter
En husvikaries uppdrag är att gå in och vikariera för frånvarande personal på anpassad grundskola exempelvis som lärare eller elevassistent. Du utgår oftast från en färdig lektionsplanering och uppdraget är mycket varierande. Du kommer att täcka frånvaro från lågstadiet till högstadiet. Som husvikarie arbetar du även på anpassade grundskolans fritidshem.


Kvalifikationer
Vi söker dig med lägst gymnasiebehörighet och meriterande är att ha arbetet med barn/elever i olika sammanhang. Har du arbetat med barn med olika diagnoser är det meriterande. Vi söker dig som är flexibel och har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan anställning krävs utdrag från polisens belastningsregister, som bedöms innan anställning.

Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.


Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.


Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.

Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13.

Upplysningar
Biträdande rektor Thomas Lindgren, tel: 0970-818 392
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel: 076 137 80 78

Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Vision, vision@gallivare.se


Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling



Varmt välkommen med din ansökan!

