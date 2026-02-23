Lärarassistent Grundskola
2026-02-23
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som lärarassistent har du som primär uppgift att tillsammans med övrig personal arbeta med trygghet och studiero. I rollen ingår att arbeta förebyggande och främjande utifrån skolans satta plan. Utreda och följa upp tillbud och kränkningar, planera och utföra rastaktiviteter samt vid behov vara en resurs både i klassrummet och på fritidshemmet.
Tjänsten innefattar även viss administration som vikarieanskaffning, schema-, och fakturahantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärarassistent eller annan liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person ser vi ser att du är trygg, stabil och positiv. Du är öppen, inlyssnande och lugn i ditt bemötande av andra, vilket bidrar till att du som skapar goda och förtroendefulla relationer till såväl elever som vuxna. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har förmågan att anpassa din kommunikation på ett tydligt och pedagogiskt sätt utifrån mottagarens behov eller rådande situation. Vidare ser vi att du är en person som samverkar bra med andra. Du ser på relationer i sitt rätta perspektiv och har förmågan att skilja på det personliga och professionella i arbetet. Du bidrar på så sätt till att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där utmaningar kan lösas på ett effektivt sätt och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
