Lantbruksmedarbetare

Nylyckan Gård AB / Skogsjobb / Båstad
2026-01-21


Visa alla skogsjobb i Båstad, Laholm, Ängelholm, Halmstad, Bräcke eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nylyckan Gård AB i Båstad

Söker heltidsarbete för varierande uppgifter på lantbruk, grönsaksodling- babyleaf, fänkål och vitkål. Personen skall vara anpassningsbar, öppen för varierande uppgifter från sallatsskörd, ogräsplockling, lådtvättning och kunna ansvara för etikettering av produkter. På vinterhalvåret är det putsning av vitkål som är främsta uppgiften.
Närmaste chef talar albanska och engelska därför är dessa språk ett krav.
Meriterande är svenska och litauiska.
B- körkort är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Jobbdm@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lantmedarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nylyckan Gård AB (org.nr 556988-3282)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9696746

Prenumerera på jobb från Nylyckan Gård AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nylyckan Gård AB: