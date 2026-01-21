Lantbruksmedarbetare
Söker heltidsarbete för varierande uppgifter på lantbruk, grönsaksodling- babyleaf, fänkål och vitkål. Personen skall vara anpassningsbar, öppen för varierande uppgifter från sallatsskörd, ogräsplockling, lådtvättning och kunna ansvara för etikettering av produkter. På vinterhalvåret är det putsning av vitkål som är främsta uppgiften.
Närmaste chef talar albanska och engelska därför är dessa språk ett krav.
Meriterande är svenska och litauiska.
B- körkort är ett krav.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Jobbdm@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lantmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nylyckan Gård AB
