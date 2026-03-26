Lambertsson i Jordbro söker en serviceman!
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker en engagerad och självgående serviceman för en heltidsanställning i Jordbro, Haninge. I denna roll kommer du att vara ansvarig för att utföra service och underhåll av byggbodar.
Som serviceman kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera smidigt och effektivt. Du kommer att samarbeta med andra teammedlemmar och rapportera till din närmaste chef. Vi söker dig som har en händig bakgrund och tidigare erfarenhet av servicearbete. Det är viktigt att du är noggrann, ansvarstagande och har förmågan att arbeta självständigt.
Om du är en driven person som trivs med att lösa problem och har ett öga för detaljer, kan detta vara rätt roll för dig!
Behovet är dagtid 07.00 - 16.00 och omgående start som sträcker sig till sommaren.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som serviceman hos Lambertsson i Jordbro kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att inkludera renovering av byggbodar. Du förväntas kunna spackla, måla, tejpa, rengöra bodar samt städa i boden så den är i bra skick till kunden. Ditt arbete kommer att vara varierande och kräva noggrannhet och god fysisk förmåga. Du kommer att arbeta självständigt samt i team och förväntas leverera högkvalitativt arbete enligt Lambertssons standarder. Det är viktigt att du är noggrann och har ett öga för detaljer för att säkerställa att bodarna är i gott skick och redo för användning.
Vem är du?
Du är en person som känner dig händig och trivs med att arbeta praktiskt. Du har gärna erfarenhet inom områden som bygg, måleri eller hemmafixande. Du är van vid att hantera verktyg och material på ett säkert sätt och är inte rädd för att ta i när det behövs. Du är noggrann och har öga för detaljer, vilket gör att du levererar arbete av hög kvalitet. Du är självgående och kan ta egna initiativ, samtidigt som du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra. Du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Du är ansvarstagande och pålitlig, och har förmågan att lösa problem på ett effektivt sätt. Om du känner igen dig i denna beskrivning kan du vara den vi söker för rollen som Serviceman på Lambertsson i Jordbro.
Om verksamheten
Lambertsson är en ledande leverantör av maskinuthyrning och bygglogistik i Sverige. Företaget har en lång historia och gedigen erfarenhet inom branschen, vilket har skapat en stark position på marknaden. Lambertssons fokus ligger på att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till kunder inom bygg- och anläggningssektorn.
Genom att kombinera modern teknik med branschkunskap strävar Lambertsson efter att vara en pålitlig partner för sina kunder. Företaget värdesätter hållbarhet, säkerhet och kundnöjdhet i allt man gör. Lambertsson är en arbetsplats där medarbetarna uppmuntras att växa och utvecklas i sina roller.
Som en del av Lambertsson kommer du att vara en del av en engagerad och kompetent team som arbetar mot gemensamma mål. Företagets kontor i Jordbro är en central del av verksamheten och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till företagets fortsatta framgång.
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
Lambertsson Kontakt
Inez Åkerbäck info@uniflex.se Jobbnummer
9821093