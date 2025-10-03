Läkemedelsansvarig
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Älvsjö Torg. Apoteket Älvsjö Torg är ett av våra topp 100-apotek i Sverige, med ett fint läge mitt på Älvsjö torg, med bästa möjliga kommunikationer via pendeltåg och buss. Här finns ett team på sju mycket engagerade och erfarna medarbetare som varje dag levererar hög kvalitet i kundmötet. Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 07:30-20.00, lördagar 10.00-16.00, söndagar 11.00-16.00.
Din roll Som läkemedelsansvarig farmaceut hos oss arbetar du med omtanke, kvalitet och kundens behov i centrum. Du bidrar till att varje besökare får en trygg, professionell och välkomnande upplevelse.
I rollen blir du en viktig vägledare för dina kollegor. Du ger stöd vid frågor, delar med dig av din expertis och gör säkra farmaceutiska bedömningar som stärker hela teamets arbete.
Tjänsten innebär också ett delat ansvar för handledning av studenter. Det ger en stimulerande variation mellan vardagens rutiner och möjligheten att bidra till framtidens farmaceuter.
Vad du kommer att göra hos oss: Arbeta kontinuerligt med förbättring av rutiner och processer för en trygg och säker kundhantering.
Genomföra egeninspektion och ge stöd vid genomförande av risk och händelseanalys.
Vägleda dina kollegor vid frågor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du har flera års erfarenhet från öppenvårdsapotek.
Du har arbetat med avvikelsehantering med orsaksutredning samt planering och uppföljning av åtgärder.
Du har minst 1 års erfarenhet av upprättande och revidering av instruktioner i egenkontrollsprogrammet.
Du har minst 1 års erfarenhet av att ha genomfört egeninspektioner med planering och uppföljning av åtgärder.
Du är noggran vilket innebär att inga viktiga och avgörande detaljer missas.
Du har ett särskilt intresse för rådgivande försäljning och kvalitet.
Du är lyhörd, trygg och tycker om att bidra till lösningar i vardagen.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott. Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
