Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du specialistläkare som söker en vardag där du kan gå hem med en god känsla i magen av att "ha hunnit med"? Tilltalas du av att arbeta förebyggande och konsultativt tillsammans med andra yrkeskategorier, med fokus på våra kunders verksamhet? Vill du arbeta i hjärtat av en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner med närhet till hav och natur? Falck hälsa och arbetsliv i Luleå växer med fortsatt förtroende från våra kunder, och vi söker nu dig som är nyfiken på sambandet mellan arbete och hälsa och vill skapa hållbara, friska arbetsplatser.
Hos oss på Falck får du en attraktiv läkarroll i en verksamhet som hjälper dig att skapa en balans mellan arbete och privatliv. Du erbjuds en strukturerad arbetsdag med reglerade, helgfria arbetstider och möjlighet att planera din tid. Här blir du en del av ett tvärvetenskapligt team med ett nära och coachande ledarskap, där du får göra meningsfull skillnad för våra kunder. Som läkare på Falck jobbar du i partnerskap med allt från stora rikstäckande bolag till lokala företag. Du blir en viktig del av en nationell organisation vars tjänster når 1,2 miljoner människor och varje dag bidrar till ett mer hållbart arbetsliv i hela Sverige.
Vi erbjuder dig
• En förutsägbar och planerbar arbetsdag (helgfria vardagar kl. 8-17).
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete i tvärvetenskapliga team med trevliga kollegor.
• Verksamhetsanpassad kompetensutveckling med mentorskap och handledning vid behov.
• Kollektivavtal med marknadsmässiga förmåner.
• Tillgång till ett nära, coachande och närvarande ledarskap.
• Inspirerande kundkontakter med möjlighet att skapa resultat på individ-, team- och organisationsnivå.
Din roll hos oss
Du har en viktig medicinsk roll internt och på uppdrag av våra kunder, där du arbetar med:
• Lagstadgade undersökningar och medicinska kontroller inom olika områden.
• Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som arbetsförmågebedömningar och stöd i sjukskrivningsprocesser.
• Hälsofrämjande insatser, såsom föreläsningar och rådgivning för ledningsgrupper.
• Arbetsmiljöundersökningar och konsultation.
Vi söker dig som är
• Specialistläkare inom Arbetsmedicin, Arbets- och miljömedicin, Företagshälsovård eller Yrkes- och miljömedicin. Vi är även öppna för dig med annan specialitet (t.ex. allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, rehabilitering) som är genuint nyfiken på sambandet mellan arbete och hälsa.
• Bekväm med och har intresse för att arbeta i digitala verktyg.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Som person är du
• En god lagspelare som trivs med att samarbeta och dela med dig av din kunskap.
• Affärsmässig och konsultativ i ditt förhållningssätt.
• Strukturerad och mån om att leverera ett kvalitativt resultat.
• Flexibel och prestigelös i din inställning.
• Du känner även igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten innehåller resor inom området efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha B- körkort och gärna egen bil i tjänsten.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Anna Piekkari på anna.piekkari@falcksverige.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-15. Urval och intervjuer sker löpande under sommaren vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
