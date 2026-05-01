Områdeschef till kommunalt bostadsbolag i Göteborg
Vill du kombinera operativ fastighetsförvaltning med långsiktig områdesutveckling?
Nu söker vi en konsult för ett interimsuppdrag som Områdeschef för ett förvaltningsområde i Göteborg. I rollen ansvarar du för både den operativa fastighetsförvaltningen och utvecklingen av området med fokus på trygghet, kvalitet och hållbarhet. Du arbetar i nära samverkan med både interna och externa aktörer, där ett aktivt förbättringsarbete är en viktig del av uppdraget.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Detta är ett interimsuppdrag på heltid med start senast 1 juni 2026 eller så snart som möjligt därefter. Uppdraget förväntas pågå i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 månader. Uppdraget utförs på plats i Göteborg.
Du får en central roll med möjlighet att påverka både den operativa förvaltningen och den långsiktiga utvecklingen av området.

Publiceringsdatum: 2026-05-01

Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Ha personalansvar för medarbetare inom området, såsom bovärdar, miljövärdar, fastighetsskötare samt kund- och distriktsadministration
Säkerställa att myndighetskrav efterlevs samt att åtgärder genomförs och följs upp
Ansvara för budget för drift och löpande underhåll
Följa upp försäkringsskador inom förvaltningen
Leda mindre projekt inom löpande underhåll
Ansvara för uppföljning och kvalitetssäkring av upphandlade avtal och beställningar
Medverka i framtagande och uppföljning av verksamhets- och affärsplan samt budget
Arbeta med inflytandefrågor kopplade till hyresgäster och lokala hyresgästföreningar
Samverka med interna och externa aktörer i utvecklingsarbetet
Bidra till ökad trygghet, trivsel och långsiktigt hållbar utveckling i området
Värt att veta
I rollen ansvarar du för ett förvaltningsområde i Göteborg med cirka 1 200 lägenheter, omkring 12 medarbetare och en årlig budget på cirka 80 mnkr.
Du verkar i ett område där utvecklingsarbete och samverkan är en naturlig del av vardagen och där uppdraget kombinerar operativ fastighetsförvaltning med ett tydligt utvecklingsfokus.
Våra förväntningar
Relevant högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande inom exempelvis fastighetsförvaltning, ekonomi, samhällsbyggnad eller annat relevant område
Minst 5 års erfarenhet som chef med personalansvar, arbetsmiljöansvar och budgetansvar
Minst 3 års erfarenhet av bostadsförvaltning
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
B-körkort
Intresserad?
Detta är ett interimsuppdrag där du antingen kan bli anställd som konsult hos oss på TNG Interim eller blir anlitad som underkonsult för att arbeta på plats hos vår kund. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Tng Group AB
https://www.tng.se/
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG
TNG Väst Kontakt
Researcher
Amanda Alwan
9887082