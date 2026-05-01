Analytisk kundsupport
2026-05-01
Vi söker dig som är analytisk och har en passion för kundservice!
Som kundsupportmedarbetare hos en av våra kunder inom bank- och finansbranschen ansvarar du för ärenden som rör operationell billeasing för företagskunder. Rollen passar dig som trivs med att analysera information, se samband och fatta välgrundade beslut i ditt dagliga arbete.
Du möter kunder över telefon, mail och chatt och hjälper dem med allt kring deras bilar - där din analytiska förmåga blir en viktig del i att förstå behov och hitta rätt lösningar.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Support och rådgivning kring operationell billeasing
• Kundkontakt via telefon, chatt och e-post· Registrering och uppstart av leasingavtal
Vem är du
• Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi eller administration
• Goda kunskaper i Microsoft Office (framför allt Excel och Outlook)· Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift· Du är analytisk, strukturerad, noggrann och lösningsorienterad· Du har ett genuint intresse för kundservice och laganda
Meriterande om du har kunskap om operationell billeasing.
Hos oss på Next u erbjuds du ett utvecklande och långsiktigt konsultuppdrag, med goda möjligheter till överrekrytering till kund. Du får en gedigen introduktion, löpande stöd och en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ansvar och samarbete.
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS)
