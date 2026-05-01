2 Kockar sökes till restaurang Lord bar och restaurang
2026-05-01
Kock sökes till restaurang Lord bar och restaurang (Heltid)
Vi på Lord söker nu två engagerade kockar till vårt team!
1. Kock - Heltid (à la carte)
Vi söker dig som kan laga pastarätter, hamburgare och stekrätter. Du är självgående, noggrann och trivs i köket.
2. Kock - Lunch (Husmanskost)
Vi söker även en kock som kan laga traditionell husmanskost under lunchtid. Erfarenhet av svensk husmanskost är meriterande.
Om jobbet:
Hos oss arbetar du i en lugn och trivsam miljö. Tempot är smidigt och inte lika stressigt som i många andra kök. Vi värdesätter kvalitet, samarbete och en bra arbetsmiljö.
Plats: Stockholm ( kista Galleria)
Tjänst: Heltid / Deltid (lunch)
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@afc-ab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AFC Advanced Food Concept AB
(org.nr 559006-6956)
164 91 KISTA Arbetsplats
Lord & Al Dente Jobbnummer
9887074