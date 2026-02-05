Läkarchef till kvinnokliniken
Kvinnoklinikerna i Norrköping och Linköping ingår i Barn- och Kvinnocentrum som är ett länsövergripande centrum.
Verksamheten vid Kvinnokliniken i Norrköping omfattar benign slutenvårdskirurgi, dagkirurgi, gynekologisk mottagning, mödrahälsovård för östra länsdelen, elektiva kejsarsnitt för hela länet samt en förlossningsavdelning. Neonatalavdelning finns inom sjukhuset och mödrahälsovården är organiserad inom kliniken. Den gynekologiska mottagningen har cirka 13 000 läkarbesök per år och en mycket välfungerande mottagningsoperation. Vi har dessutom specialmottagningar för bland annat infertilitet, inkontinens och abort.
Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av glädje, ansvarstagande och respekt, där omvårdnaden av patienten är i centrum. Läkarchefsuppdraget delas på två chefer, varav den ena går vidare till uppdraget som mödravårdsöverläkare, och därför söker vi dig som, i parledarskap, vill vara med och bygga upp framtidens kvinnoklinik. Är du intresserad av att arbeta i en verksamhet som expanderar och utvecklas, är du välkommen att söka tjänsten på Kvinnokliniken i Norrköping.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs mer om vår karriärstege för läkare och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med patientnära vård med ett tydligt teamarbete mellan olika professioner och där rätt medicinska prioriteringar ger oss förutsättningar att skapa mervärde för patienten. Utvecklingsarbete och forskning inom kvinnokliniken bedrivs kontinuerligt. Som läkarchef får du ett spännande arbete i en verksamhet vars fokus ligger på utveckling. Här får du möjlighet att både utveckla dina kompetenser inom ledarskap, men även bidra till verksamhetens utveckling och förbättring. Du som läkarchef kommer att ingå i klinikens ledningsgrupp och vara direkt underställd verksamhetschefen. I ett nära samarbete med de specialister/överläkare, som fungerar som medicinskt ledningsansvariga på kliniken, omsätter ni övergripande mål i det dagliga arbetet tillsammans med medarbetarna.
Du bidrar även till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats med ett arbetsklimat som är stimulerande och tillåtande. Arbetet som läkarchef innebär ett ansvar över medarbetare innefattande budget och arbetsmiljöfrågor. På ett övergripande plan innebär medarbetaransvaret att du som läkarchef ser till att medarbetarnas resurser utnyttjas på bästa sätt och att individens och verksamhetens mål går att förena.
Om dig
Vi söker dig som är överläkare/ specialistläkare inom gynekologi eller obstetrik med ett intresse för ledarskap, alternativt dig med universitetsutbildning och chefserfarenhet av att leda läkare.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och personal är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som delar vår ambition att ständigt bli bättre, tillsammans, för kvinnans bästa hälsa genom livet. För att bli framgångsrik i tjänsten krävs det att du har ett intresse för ledarskap och att du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och samarbeta med andra. Du organiserar ditt arbete på ett sätt som skapar struktur i verksamheten. I ditt ledarskap kommunicerar du på ett tydligt sätt och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du är lyhörd och uppmärksam på andras synpunkter, kompetenser och prestationer. Du agerar lugnt, stabilt och kontrollerat i stressiga situationer. Liksom kvinnoklinikens befintliga personal har du ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete där vården av patienten står i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag under fyra år. Din grundanställning är tillsvidare på 100%, vid kvinnokliniken ViN. Chefsuppdragets omfattning är 50 %, tillträdesdatum fastställs efter överenskommelse. Jourarbete ingår om inte annat överenskommits.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
