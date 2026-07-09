Lagerstjärnor till vår högsäsong
Nordic Nest AB / Lagerjobb / Kalmar Visa alla lagerjobb i Kalmar
2026-07-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Nest AB i Kalmar
, Växjö
, Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
BLI EN DEL AV VÅRT HÖGSÄSONGSTEAM 2026
Varje höst söker vi fler engagerade kollegor som vill vara med och skapa världens bästa kundupplevelse under vår mest intensiva – och roligaste – tid på året.
Kolla på filmen nedan för att få veta mer om hur det är att jobba på vårt lager! 👇
Vi söker dig som... ...har ett enormt engagemang, tycker om att utmana dig själv och andra samt att bidra till ett starkt teamwork. Du älskar att prestera och att jobba mot både individuella och gemensamma mål.
Som säsongsanställd Lagerstjärna utlovar vi dig fartfyllda dagar tillsammans med ett otroligt härligt gäng, som alla kämpar tillsammans för att slå nya rekord.
Så, är du redo att bli en del av teamet under vår högsäsong? Tjänsten är en säsongsanställning på deltid med möjlighet att jobba heltid under vissa veckor. Säsongsanställningen kommer pågå under hösten med startdatum enligt överenskommelse. Vi jobbar på vårt lager i Kalmar.
🗓️ Vi jobbar dagtid på veckodagar, men arbetstiderna kommer ändras under perioder då verksamheten kräver det. Det innebär att vi under hösten även jobbar kvällar och helger.
🧠 Vi tror på kraften i personliga egenskaper, därför använder vi personlighetstester i processen. Så genomför dessa för att din ansökan ska bli komplett!
👉 Redo att hänga med oss i höst? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
💌 Frågor? Kontakta stephanie.jovanovska@nordicnest.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905452-2093685". Arbetsgivare Nordic Nest AB
(org.nr 556628-1597), https://career.nordicnestgroup.com
Stämpelvägen 3 (visa karta
)
394 70 KALMAR Arbetsplats
Nordic Nest Group Jobbnummer
9997679