Lagerpersonal för extrajobb i Norrköping sökes
Sugen på ett extrajobb där du håller igång, får saker gjorda och slipper sega dagar? Då kan detta vara din nästa grej!
Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Norrköping. Här ser du till att ordrar plockas, leveranser tas emot och att lagret fortsätter rulla i bra tempo
Du behöver inte ha jobbat på lager tidigare. Har du arbetsvilja, bra energi och gillar att jobba praktiskt så kommer du snabbt in i det.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller stämningen uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och dyker upp redo att jobba
Att du trivs med fysiskt arbete
Att du kan hoppa in vid behov
Att du pratar svenska eller engelska
Låter det som något för dig? Sök redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9769958