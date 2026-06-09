Lagerpersonal (Extra jobb/sommarjobb)
Fiks Group AB / Lagerjobb / Botkyrka Visa alla lagerjobb i Botkyrka
2026-06-09
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Just nu söker vi duktiga och tillgängliga lagerarbetare till vår kund i Tumba för sommarjobb. Arbetsuppgifterna består mestadels av plock och pack (truck kort ett krav). Start enligt överenskommelse med upplärning samt regelbundna pass bokningar (Kan även tillkomma bokningar med kortare varsel). Finns stora möjligheter beroende på tillgänglighet att få ett fast schema under hela sommaren (v25 till v33).
Lagret består av "torr", kyl och frys avdelning. Man kommer kunna jobba skift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är serviceinriktad, flexibel och noggrann.
För att passa i rollen som lager medarbetare har du tidigare erfarenhet inom området. Du ska även trivas med att arbeta under högt tempo. Det är viktigt att du utan problem kan läsa och förstå instruktioner, därmed blir goda kunskaper i svenska ett krav.Publiceringsdatum2026-06-09Profil
• Strukturerad• Mycket god fysik• Glad och positiv samt har lätt att samarbeta med andra människor.• Ansvarsfull och noggrann• Social och prestigelös lagspelare
• Uppvisa en annan sysselsättning så som jobb, plugg eller dylikt
Krav:• Tidigare erfarenhet av lagerarbete (meriterande)• Truck kort är ett krav (A1-4, B1-3)
Om verksamheten
Fiks Group AB erbjuder inhyrning av personal under korta eller längre perioder.Fiks skall upplevas som en naturlig samarbetspartner i Mälardalen när behov av personal uppstår.Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå våra uppsatta mål. Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal.
Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet.Vår snabbhet och kompetens är vår styrka och er möjlighet.
Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag i ALMEGA.
Vi har funnits sedan 1997 i Eskilstuna men finns nu i hela Mälardalen. Vi bemannar lager, industri samt tillverkningsbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Fiks Group AB
(org.nr 556660-4095)
147 43 BOTKYRKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fiks Group AB Kontakt
Rekryterare
Dejan Sakotic dejan.sakotic@fiksgroup.se Jobbnummer
9955297